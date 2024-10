Al via Mercatanti in Fiera | sul Sentierone festa di colori e sapori

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Bergamo. È tutto pronto per l’inizio di “in”. Giovedì 3 ottobre alle 12 sulsi terrà l’inaugurazione dell’attesissima rassegna di prodotti tipici europei che ospita il meglio della produzione artigianale e del cibo di strada internazionale. L’iniziativa, giunta alla 22esima edizione, si svolgerà da giovedì 3 a domenica 6 ottobre fproponendo quatttro giorni ricchi di. Organizzata da Anva Confesercenti Bergamo in collaborazione con Promozioni Confesercenti Bergamo, tornerà ad animare l’intera area del, dalle soglie di Palazzo Frizzoni e fino all’interno di Piazza Dante, che verrà trasformata in un grande e variopinto mercato a cielo aperto, ricco di profumi, curiosità eportati a Bergamo dai migliori artigiani e dalle migliori cucine itineranti.