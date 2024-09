WWE | Reunion in vista per Roman Reigns e Paul Heyman?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 30 settembre 2024)è scomparso dalla programmazione WWE da quando è stato attaccato dalla Bloodline di Solo Sikoa all’inizio di quest’anno. Il WWE Hall of Famer è stato rimosso dalla Bloodline nel giugno 2024 dopo aver rifiutato di riconoscere Solo Sikoa come suo Tribal Chief. Da allora, il 59enne è stato lontano dalla TV. Di recente, il veterano ha riconosciutocome suo Tribal Chief nelle sue Instagram Stories. ‘Ho sempre e IN TUTTI I MODI riconosciuto il Mio Tribal Chief!”ha sostenutosin dal primo giorno, unendosi a lui prima ancora che quest’ultimo diventasse campione.ha lasciatoda parte dopo aver perso il suo Undisputed WWE Universal Championship a WrestleMania XL, ma il suo Wiseman gli è rimasto leale.