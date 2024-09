Tentativo di evasione sventato dalla Penitenziaria a Secondigliano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di ieri, presso il reparto detentivo “Mediterraneo” del carcere di, un detenuto di etnia rom ha tentato una fuga che è stata prontamente sventata grazie all’intervento tempestivo della Polizia. Il recluso, con una manovra fulminea, è salito sul tetto della guardiola, successivamente si è calato fuori dal muro perimetrale dei passeggi, finendo così nell’intercinta muraria dell’istituto. Il poliziotto penitenziario in servizio ha immediatamente dato l’allarme, attivando l’Ispettore della Sorveglianza Generale e una squadra di agenti che si sono prontamente messi alla ricerca del fuggitivo. Durante la caccia all’uomo, il servizio sentinella ha individuato una corda con gancio, già pronta per essere utilizzata per il completamento della fuga.