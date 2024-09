Teano | 58enne precipita nel vuoto inutile l’arrivo dei soccorsi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoStava andando alla ricerca di funghi quando è caduto in una crepa del terreno profonda dieci metri ed è morto. E' accaduto nelle campagne di, nel Casertano. L'uomo, un, è stato recuperato dai vigili del fuoco di Caserta, in particolare dalla squadra del locale distaccamento, intervenuta insieme ad i nuclei Tas (topografia applicata al soccorso) e Sapr (sistemi a pilotaggio remoto). L'uomo è stato prima individuato dai droni che hanno agganciato il segnale del suo telefono grazie al sistema LifeSeeker per essere poi raggiunto dalle squadre di terra, ma per lui non c'è stato niente da fare.