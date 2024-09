Soltera l’inno femminile di Shakira dal sapore afrobeat

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dal 4 ottobre sarà in radio il singolo della super star e vincitrice di Grammy® e Latin Grammy® dopo il successo di “Punterìa” É da giovedì 26 settembre, ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 4 ottobre “” (https://sme.lnk.to/), il nuovo brano della super star e vincitrice di Grammy® e Latin Grammy®. “” è un innodal ritmocontagioso, che ha già guadagnato visibilità online dopo le riprese del video, in uscita prossimamente, girato al LIV di Miami con la partecipazione di Winnie Harlow, Anitta, Danna e Lele Pons.