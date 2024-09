SKY | Kvaratskhelia rinnovo in bilico Spunta uno scenario spiacevole

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 30 settembre 2024) Le ultime sul futuro dell’esterno georgiano Ildi Khvichacon il Napoli sembra essere ancora in sospeso, con la situazione che resta aperta a nuovi sviluppi. Nonostante l’accordo non sia stato ancora trovato, l’esterno georgiano non appare distratto, continuando a dare il massimo in campo, come dimostrato nella recente partita contro il Monza. Secondo quanto riportato dal DS del Napoli Giovanni Manna, Kvara è perfettamente concentrato sulla sua missione con il Napoli, mentre il tema delsarà affrontato quando sarà il momento giusto. Modugno: “Dialogo aperto, ma nessun accordo in vista” Francesco Modugno, inviato di Sky sul Napoli, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Marte Sport Live”. “Non c’è ancora un accordo per il, ma il dialogo resta aperto.