Sicurezza sul lavoro al via la patente a punti per l’edilizia | cos’è come funziona e come si calcolano i crediti

(Di lunedì 30 settembre 2024) Scatta da domani, martedì 1° ottobre, laper imprese e autonomi che lavorano nei cantieri. Lo strumento, introdotto per volontà del governo con il decreto-legge n.19/2004, punta a migliorare lanei luoghi di, combattere ilin nero e tracciare meglio gli incidenti che si verificano nei cantieri, sia in termini di numero che di gravità. A partire da oggi, imprese e lavoratori autonomi potranno presentare domanda all’ispettorato delper richiedere la. In attesa di riceverla, si potrà comunque inviare un’autocertificazione sui requisiti necessari. Un meccanismo che, nelle intenzioni del governo, servirà a evitare che tutti i soggetti interessati – si stima circa 830mila – accedano contemporaneamente alla piattaforma.