Settimana caratterizzata da forti piogge e rischio nubifragi in arrivo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma - Nuova perturbazione inentro metàcondiffuse, temporali e temperature in leggero calo. Ecco tutti i dettagli. Le previsioni meteo per la prossimaindicano una forte perturbazione insull'Italia, portando un aumento delle nubi epersistenti su gran parte del territorio. Questa ondata di maltempo potrebbe generare temporali di intensità anche violenta, con un potenzialediin alcune aree, in particolare tra il Nord e il Centro del Paese. L'inizio di ottobre sarà dunque segnato da condizioni meteorologiche instabili, con temperature in diminuzione soprattutto nelle regioni settentrionali e lungo la dorsale appenninica.