Rimedio | Lautaro Martinez uno step di maturità ancora da fare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024) Albertosottolinea l’importanza diper l’Inter e la sua possibile crescita d’ora in poi. Sulla Rai il giornalista aggiunge altro. ATTACCANTE – Finalmente è tornato al gol, ma ci ha messo tanto per farlo. Albertoparla del giocatore nerazzurro protagonista di una doppietta con l’Udinese: «Il problema non è, è che non fa gol. Lui è il più importante e rappresentativo della sua squadra. Nel secondo tempo ha segnato un gol bellissimo, ha giocato con scioltezza e fatto giocate importanti tra tacchi e assist per i compagni. Nella carriera ha attraversato molti di questi periodi difficili senza trovare il gol, deve lavorare sulla sua mente per non soffrire così tanto questi momenti. Può essere un ulterioredi maturazione.