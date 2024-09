Parthenope | il nuovo trailer del film di Sorrentino è ricco di poesia e rimpianti

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 30 settembre 2024) Napoli è, ancora una volta, la protagonista, nelufficiale dell’ultima fatica del regista premio Oscar Paolo, con unche racchiude tutta la sua poetica in cui ritorna prepotentemente la tematica di ciò che è stata “la grande bellezza”. Il lungometraggio prodotto da Piper, che debutterà in sala il 24 ottobre del 2024, è già salito alla ribalta in occasione delle anteprime dello scorso Festival del Cinema di Venezia ed è stato presentato in concorso al Festival di Cannes. Non è stato, tuttavia, onorato di recare il vessillo dell’Italia alla prossima edizione degli Oscar, essendo stato scalzato da Vermiglio di Maura Delpero.