Nazionale italiana volti nuovi per Spalletti | il doppio annuncio del Ct azzurro

(Di lunedì 30 settembre 2024) Le ultime giornate del campionato di Serie A hanno messo in mostra due calciatori, pronti ad entrare nel gruppo della. I dettagli sono stati svelati direttamente dal Ct Lucianoin occasione di un’attività celebrativa svolta a Napoli. “I giovani italiani possono avere un futuro importante, Pisilli e Maldini sono tra i pre-convocati e ci fa piacere che ci siano forze nuove che possano ambire a dare un contributo e una mano alle difficoltà che avremo per mettere a posto le cose dopo l’Europeo”, dichiara. Altre indicazioni sugli attaccanti Su Chiesa e Politano: “abbiamo deciso di ringiovanire la rosa ma loro due hanno un’età accessibile e sono nei nostri pensieri. Facciamo però attenzione al modo di giocare, che è cambiato, e ci siamo affidati ad altri giocatori che sanno fare un po’ tutto in campo.