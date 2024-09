Megalopolis si guadagna un posto trai film con un voto terribile su CinemaScore

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 30 settembre 2024)siuncon un” su(evento di pre-apertura della Festa del Cinema di Roma 2024) del regista Francis Ford Coppola è sempre stato difficile da vendere. L’epica utopica autofinanziata è stata presentata in anteprima con recensioni divisive al Festival di Cannes di quest’anno (qui la nostra recensione), dove ha fatto fatica a trovare una distribuzione internazionale. E una volta che è stato trovato un distributore, il senso generale era che il pubblico mainstream l’avrebbe trovato troppo esoterico per una serata divertente al cinema. Tutte queste preoccupazioni si stanno rivelando vere questo fine settimana, poiché ildebutta in circa 1.800 sedi statunitensi, per gentile concessione di Lionsgate.