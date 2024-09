Medioriente ucciso capo di Hamas in Libano

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024)ha annunciato che il suo leader e comandante in, Fateh Sherif Abu el-Amin, è statoin un attacco dell’esercito israeliano. Assieme a lui sarebbero morti anche alcuni membri della sua famiglia. Il raid sarebbe avvenuto in una zona a sud del Paese. Nel frattempo l’Idf continua con i suoi raid mirati non solo inma anche in Siria, Yemen e ovviamente a Gaza. A Beirut sarebbero quattro le persone rimaste uccise nell’ultimo attacco israeliano. 08:44 Senatore Dem, bomba guidata Usa per uccidere Nasrallah Per uccidere il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah Israele ha usato una bomba della serie Mark 84 di produzione Usa, da 2mila libbre. È quanto ha dichiarato il senatore democratico statunitense Mark Kelly, intervistato dalla Nbc su ‘Meet the press’. “Vediamo un uso maggiore di munizioni guidate, cioè JDAM”, ovvero Joint Direct Attack Munition.