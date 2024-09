Manfredi Palmeri indagato per corruzione nell’inchiesta sui capi ultras di Milano

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il nome di, consigliere regionale lombardo di Centrodestra, eletto nella Lista Moratti Presidente, sarebbe iscritto sul registro degli indagati della procura di. È al centro di una vasta inchiesta che coinvolge il mondo degli ultrà di Inter e Milan. L’indagine, che ha portato all’arresto di numerosiultrà, ha rivelato legami tra alcune figure istituzionali e i gruppi organizzati delle tifoserie milanesi. In questo contesto,è sotto accusa per. Avrebbe ricevuto un quadro dal valore di 10 mila euro in cambio di favori legati all’assegnazione di parcheggi nei pressi dello stadio di San Siro. L’inchiesta della Procura diha acceso i riflettori su una rete di relazioni, potenzialmente ad alto tasso criminale, fra le tifoserie organizzate e alcune personalità politiche cittadine di primo piano.