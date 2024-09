Louis Vuitton Cup 2024 una regata a testa anche oggi | Luna Rossa-Britannia sul 3-3

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) La finale diCupresta in equilibrio: Ineosvince gara-5,pareggia il conto sul 3-3 aggiudicandosi il secondo match race di una giornata molto ventosa. Il tour de force continuerà domani, martedì 1° ottobre, con altre due regate. AC75 in acquamercoledì con gara-9 e gara-10, mentre giovedì sarà giorno di riposo (meteo permettendo). Si ripartirà , se nessuno avrà raggiunto i 7 punti, venerdì 4 ottobre e sabato 5 ottobre.non è un guasto tecnico né il poco vento a condannarenella prima, bensì un errore in manovra con conseguente caduta dai foil nel box di pre partenza a pochi secondi dal via. La barca italiana torna subito sopra i 18 nodi, ma perde terreno. Un assist per Ben Ainslie e compagni che bruciano tempo quel che basta per scattare con ampio vantaggio sugli italiani.