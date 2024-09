LIVE Cobolli-Medvedev 2-6 3-4 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | l’azzurro è spalle al muro deve brekkare!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-LINETTE LADI SINNER-LEHECKA NON PRIMA DELLE 13.00 Intanto,ha il 72% di punti vinti con la prima, con 4 ace e 3 doppi falli. 3-4 Salva un grande game! Considerando cheha concesso 9 palle break, adesso potrebbe esserci una bella chance per il romano! Forza! C’è però da crederci! A-40 Gran serve&volley di! 40-40 Dritto “dentro o fuori” del romano, è dentro. 40-A Paurosa difesa di, rovescio in rete. Altro ‘match point’. 40-40 Kick e rovescio vincente lungoriga! 30-40 Non ci credo perde anche questo punto Flavio. Palla corta e rovescio a campo aperto. Non lo chiude, arrivae sai già come va a finire. Seconda smorzata prima della rete, non ci crede più il romano. 30-30 In rete un dritto lungoriga, l’ennesimo di