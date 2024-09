La siccità spiegata da Lollo ma lo smentiscono tutti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’attuale ministro nonché ex cognato (di Fratelli) d’Italia Francescobrigida sabato a Siracusa ci ha spiegato che “lanon è una emergenza, è un fenomeno ciclico. Il problema – ha detto il ministro – è che le infrastrutture che sono state dimenticate e non realizzate negli anni hanno impedito di tenerci l’acqua piovuta in questi anni. Insomma, – ha aggiunto – è mancata una strategia seria, non solo in Sicilia ma in tutta Italia. Dobbiamo recuperare le acque reflue”.