La conferma in Coppa Fonseca tira dritto Sarà Milan fantasia

(Di lunedì 30 settembre 2024) Da "squadra che vince non si cambia" a "questo è il momento di dare continuità", il passo è breve. E il sorriso che illuminava il volto di Vujadin Boskov da Novi Sad, ora si riflette nelle espressioni di Pauloda Maputo. Dietro a quella voglia di "stabilizzare", c’è una rivoluzione. Prime tre giornate di campionato: zero vittorie, sei gol subiti. Ultime tre giornate di campionato: solo vittorie, un solo gol subito. Numeri che ancora non raccontano tutto, perché la vera svolta è arrivata in coda alla prima uscita in Champions. Quella del tris incassato in rimonta dal Liverpool, quella del "te fuori i" e ci "avete rotto il" tuonato dalla Curva, con tutto San Siro allineato: fischi. E, fuori, critiche.ci ha pensato su.