Incidenti lavoro Gribaudo Aumentare subito personale di controllo

(Di lunedì 30 settembre 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “I dati degli infortuni sulin Sicilia sono abbastanza in linea con il quadro nazionale: cambia invece la situazione sulla mancanza diispettivo, su cui c’è una responsabilità diversa per le Regioni”. Così la presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle Condizioni diin Italia, Chiara, incontrando i giornalisti alla Prefettura di Palermo. Oggi, una delegazione della Commissione d’inchiesta si è recata in missione a Palermo. Poi, si è recata a Casteldaccia, nel luogo del tragico incidente suldel 6 maggio scorso. Successivamente, in Prefettura, sono stati auditi rappresentanti istituzionali, enti pubblici, parti sociali e imprese.