Inchiesta ultras Salvini | Ringrazio la polizia Foto con Lucci? Ho fotografie con circa 100mila persone

(Di lunedì 30 settembre 2024) “la. Io vado allo stadio da quando ho 5 anni e se qualcuno usa lo stadio per farsi gli interessi suoi, poi con puzza di mafia, camorra e Ndrangheta, va assolutamente isolato, beccato e allontanato. Quindile forze dell’ordine”. Lo ha dichiarato il ministro dei trasporti, Matteo, a margine del convengo di Anci Lombardia “Strategie, sfide e prospettive per la tutela e la gestione sostenibile dell’acqua in Lombardia”, soffermandosi sulle misure cautelari scattate nei confronti didi Inter e Milan per dei giri illeciti all’interno delle curve. A chi gli chiede dellagrafia del 2018 con Luca, uno degli arrestati, risponde: “Io hografie con. Vado allo stadio da quando sono piccino e con milanisti ho alcune migliaia di, sperando che siano tutteper bene.