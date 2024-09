Il precampionato | dal torneo di Jesi alle ultime amichevoli Bilancio positivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Indicazioni certamente positive vi erano state per i biancorossi già al debutto di questa interessante pre-season 2024. Davanti a quasi un migliaio di spettatori, nel pomeriggio del 31 agosto scorso, è andato in scena all’Eurosuole Forum il primo dei tre derby d’namento in programma tra Cucine Lube Civitanova e Yuasa Battery Grottazzolina. I cucinieri si sono imposti in tre set (25-20, 25-19, 25-22), con Dirlic top scorer (9 punti), al termine della partita concordata tra coach Giampaolo Medei e l’natore ospite Massimiliano Ortenzi. La Cucine Lube Civitanova di Giampaolo Medei si è poi ripetuta nel secondo derby regionale d’namento all’Eurosuole Forum quando, il 4 settembre, ha battuto ancora per 3-0 la Smartsystem Essence Hotels Fano, formazione neopromossa in Serie A2.