Grande Fratello | anticipazioni su televoto sondaggi nomination e dinamiche di stasera su Canale 5

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 30 settembre 2024)30 settembre nuovo appuntamento con il reality show di5 condotto da Alfonso Signorini,il primo concorrente è a rischio eliminazione. Torna il, lunedì 30 settembre, in prima serata, alle 21:35 circa, su5, andrà in onda il primo appuntamento settimanale del reality show condotto da Alfonso Signorini. In questo nuovo episodio, il concorrente meno votato tra quelli insarà il primo candidato all'eliminazione di questa stagione. Alfonso Signorini sarà affiancato ancora una volta dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, la quale si trova al centro di una nuova polemica dopo aver salutato in diretta l'ex suocera, sottolineando che le restano pochi giorni di vita. Rebecca Staffelli, invece, sarà pronta a raccontare le reazioni del