Francia Griezmann lascia la Nazionale | Indossare questa maglia è stato un onore e un privilegio

(Di lunedì 30 settembre 2024) Antoinesaluta lafrancese. “Oggi è con profonda emozione che annuncio il mio ritiro da giocatore dellafrancese”, scrive sui social il 33enne transalpino. “Dopo 10 anni incredibili, segnati da sfide, successi e momenti indimenticabili, è tempo per me di voltare pagina ere spazio alla nuova generazione.une un”, ha aggiunto il giocatore dell’Atletico Madrid. “Da marzo 2014 e fino allo scorso settembre ho avuto la possibilità di vivere momenti incredibili al fianco di compagni di squadra eccezionali. Abbiamo condiviso vittorie che rimarranno per sempre incise nei nostri ricordi”, ha concluso l’attaccante.la: “une un” SportFace.