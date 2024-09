Fedez intercettato con il capo ultrà del Milan Luca Lucci | Vi appalto la Boem e voi vi prendete una percentuale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tra gli ultras die Inter arrestati ao nel blitz compiuto la mattina di lunedì 30 settembre ci sono anche Christian Rosiello e Islam Hagag. I due, oltre a essere tra i leader della Curva Sud rossonera, sono noti anche per essere i bodyguard di. Tanto che Hagag compare in alcune foto scattate insieme al rapper a Parigi poche ore prima del suo arresto.Leggi anche: Due curve decapitate contemporaneamente: Inter e, 19 arresti svelano l’alleanza criminale Ma dall’ordinanza del gip Domenico Santoro emergono anche alcune intercettazioni su una richiesta dialistacirca un “suo intervento per avere la possibilità di somministrare” una bevanda sponsorizzata dal cantante (la, la bibita in lattina dal sapore di zenzero prodotta da lui e Lazza, ndr) “all’interno dello stadio Meazza”.