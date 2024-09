Duttili e imbattuti gli Aquilotti fanno paura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Unica squadra imbattuta del campionato, terzo miglior attacco, un gol subito in media a partita e quindi sesta miglior difesa ma con la migliore differenza reti (+4) di tutte le 20 partecipanti alla Serie B. Questo Spezia, che nelle sue 7 partite disputate, ne conta la maggioranza in trasferta, comincia a far. Insomma, con ancora due match da giocare della settima di andata – stasera vanno in scena Sudtirol-Palermo e Brescia-Cremonese – e una seconda posizione comunque intoccabile, resta invariato dopo le gare di ieri, anche il distacco deglidal primato (-3). Il Pisa ieri cade (era l’altra priva di sconfitte) e senza quei 2 punti arrivati a tavolino, sarebbe a una sola lunghezza di vantaggio. Intimorisce lo Spezia perché quando si pareggeranno i conti (casa-trasferta) prima della sosta, la situazione potrebbe essere ancora migliorata per i bianchi.