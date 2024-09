Devo fare un lieto annuncio Barbara D’Urso ha deciso di non nasconderlo più Ma che bello

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 30 settembre 2024) Una notizia inaspettata ha sorpreso tutti: solitamente molto riservata, la nuora diha annunciato la sua seconda gravidanza attraverso i social, condividendo il momento insieme alla conduttrice. Nel video pubblicato nelle storie, si vede la 67enne riprendere Giulia mentre passeggiano allegramente per strada, dirette ashopping. A un certo punto, Giulia, stanca di nascondere le sue nuove forme, mostra il pancione e commenta: “Ormai non si può più nascondere”. Giammauro Berardi, il primogenito die del produttore cinematografico Mauro Berardi, sarà presto papà per la seconda volta. Dopo Matilde, nata nel 2022, lui e Giulia aspettano un’altra bambina. Anche per, che diventerà nonna bis, la cicogna porta ancora una volta una femminuccia.