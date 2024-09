Classifica musica italiana settembre 2024 | top 10 del mese

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Ora che non ho più te” di Cesare Cremonini in vetta alladi, sul podio anche Olly con Angelina Mango e JVLI e Achille Lauro Sul podio della Top 10di, svetta al primo posto, Cesare Cremonini con “Ora che non ho più te”, titolo del nuovo singolo che racconta una storia di solitudine e di amore. L’artista con questo brano racconta il dolore di chi cerca disperatamente di superare una relazione finita. Cesare Cremonini ha raccontato il suo brano così: “Questa è una canzone reale. L’ho scelta come apripista perché ha rappresentato una svolta dal punto di vista della produzionele e un voltapagina nella mia vita. Non è un ricordo che voglio ritorni, è un’esperienza che deve diventare biografia, tornando libera.