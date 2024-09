Ci illudiamo che non possa accadere | pericolo nucleare l' analisi di Feltri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Non sembra cambiato nulla rispetto a cinquanta o sessanta anni fa. Se ci voltiamo alle nostre spalle e guardiamo alla guerra fredda tra Stati Uniti e Russia - le due potenze che si spartivano il globo allora - e osiamo un parallelo con la situazione odierna, riusciamo a individuare ben poche discrepanze. La tecnica di minaccia e lo spauracchio è sempre lo stesso. Del resto, l'ha detto lo stesso ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, che “provare a combattere per la vittoria contro una potenza” è paragonabile a un viaggio di sola andata verso il macello. E l'ha detto, per giunta, in un contesto ufficiale e fondato teoricamente sul pacifismo come l'assemblea dell'ONU, senza alcuna remora.