Chi è Hashim Safi al Din il nuovo capo di Hezbollah

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il Consiglio della Shura di, l'organismo decisionale centrale del gruppo, ha scelto il sostituto di Hassan Nasrallah, ucciso in un attacco aereo israeliano venerdì scorso. Ildi, colui che guiderà cioè il Consiglio esecutivo, èal Din, cugino di Nasrallah, che è un personaggio chiave nel lavoro politico e sociale del gruppo jihadista libanese.al Din era uno dei pochi leader anziani dirimasti ancora in vita a non essere presente sul luogo dell'attacco israeliano a Beirut che ha ucciso Nasrallah.al Din, 59 anni, fino a oggi ha supervisionato gli affari politici die siede nel Consiglio della Jihad, che gestisce le operazioni militari del gruppo. Il Dipartimento di stato americano lo ha designato come terrorista nel 2017.