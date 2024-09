Caso Segre-Seymandi l' imprenditrice | Terribile la diffusione di quel video

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Prendo atto della sentenza, ma il vero problema è l’utilizzo indiscriminato dei”. Lo ha detto l’Cristinaal quotidiano “La Stampa”, commentando la recente sentenza attraverso la quale il Garante della privacy ha ritenuto Massimo, noto banchiere torinese ed ex della donna, non imputabile per ladeldella fine della loro relazione. I fatti risalgono al luglio del 2023, quando in un party che tutti credevano preannunciasse le nozze,ruppe la sua relazione conparlando pubblicamente di diversi tradimenti della donna. Il filmato diventò poi virale sul web e sui social, oltre che sugli altri media, estendendo la platea del pubblico coinvolto. Tanto che proprio il Garante decise di aprire un fascicolo d’indagine, chiuso per l’appunto nei giorni scorsi, “scagionando” di fatto