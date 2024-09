Camerati d’Europa uniti a Verona | il raduno che l’Italia finge di non vedere

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 30 settembre 2024) Come racconta per La Stampa Andrea Palladino nel Paese in cui non dovrebbe esistere nessun pericolo fascismo si sono radunati nei giorni scorsi i neonazisti provenienti da tutto il mondo per commemorare il fondatore della rete neonazista Blood and Honour (B&H). A Sona, in provincia di, in un’area agricola si son esibiti i Gesta Bellica, famosi per una canzone dedicata al boia nazista delle Fosse Ardeatine Eric Priebke. Il ritornello della canzone fa così: “Lui non risponde alle vostre menzogne / Lui non si spiega non lo farà mai / La sua fedeltà è più forte del Fuoco / Liberate il capitano!”. “Mille, venuti da tutta Europa / Sono qui con me, sacrificando la propria vita” è invece il ritornello di un’altra canzone che fa riferimento alla Waffen-SS, la legione straniera del corpo di élite di Adolf Hitler, con lui nel bunker di Berlino.