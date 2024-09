Anjorin fisico e qualità Gyasi ha perso lo smalto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) VASQUEZ 6 – Poco impegnato, fa correre qualche brivido sulla schiena dei tifosi azzurri solo quando nel primo tempo serve di piede al limite dell’areapressato da Gudmundsson. GOGLICHIDZE 6.5 – Kouamè è veloce, ma il giovane georgiano è bravo a prendergli le misure e non butta via un pallone. ISMAJLI 6.5 – Altra prova di sostanza del centrale albanese, che nello scontroconcede pochissimo a Kean.6 - Anonimo. L’esterno ghanese haun po’ dirispetto alle prime uscite, ha comunque tenuto bene dietro. Manca invece un po’ davanti.7 – Intelligente nelle corse senza palla, si fa sentire fisicamente in mezzo al campo, ma è anche pulito nello smistare la palla. Bello lo strappo con cui in avvio di ripresa arriva a concludere dal limite. (HAAS sv – Entra per far rifiataree non perdere intensità).