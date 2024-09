Angelina Jolie sul red carpet di Maria con 3 dei suoi 6 figli

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 30 settembre 2024) Cuore di mamma.ha portato tre accompagnatori d’eccezione al New York Film Festival. Alla première diall’Alice Tully Hall del Lincoln Center, l’attrice ha sfilato sul redcon tre dei. GUARDA LE FOTOe ZaharaPitt: le foto della mamma e dellaa (prediletta), redda mamma Ecco Pax, 20 anni, Zahara, 19, e Maddox, 23: tutti in tiro, come si richiede nelle grandi occasioni, i ragazzi in completo e Zahara con indosso un abito bianco, simile a quello della madre. Nei loro occhi tutto l’orgoglio e l’emozione di accompagnare la celebre mamma a presentare il film biografico che racconta la tormentata vita della cantante liricaCallas.