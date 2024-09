Al San Donato torna la Pet therapy in oncologia dopo la pausa estiva

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arezzo, 30 settembre 2024 – Riprendono le sedute di Petnel reparto didell’ospedale Sandi Arezzola. Lo stop era stato dettato dall’esigenza di garantire la sicurezza e la salute degli animali impiegati e proteggerli dal caldo estivo. Stamani Elena Bisconti e la sua collaboratrice Margherita Milesi, sonote in ospedale con gli amici pelosetti, Rocco e Tilly, per regalare un sorriso a quanti entrano in reparto per sottoporsi a visite o terapie. Le sedute si terranno due volte alla settimana, il lunedì e il giovedi mattina. Un momento di distrazione e di positività anche per il personale sanitario che ogni giorno assiste gli utenti all’interno della struttura.