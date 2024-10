27 Settembre 2024 – Moody’s declassa rating Israele (Di lunedì 30 settembre 2024) L’agenzia di rating statunitense Moody’s ha abbassato il rating di Israele citando come giustificazione l’intensificazione dei combattimenti tra Israele ed Hezbollah e le aspettative di una guerra prolungata. L’agenzia di rating ha abbassato il punteggio di credito di Israele da A2 a Baa1 e mantiene un outlook negativo. È durato due ore l’incontro di Papa Francesco con 17 persone vittime di abuso da parte di membri del clero in Belgio. L’incontro è avvenuto nella Nunziatura apostolica di Bruxelles, al rientro del Papa da Lovanio dove si è recato nel pomeriggio per l’appuntamento con i docenti della Katholiek Universiteit Leuven. Il primo ministro libanese Nayib Mikati ha deciso di interrompere la sua visita negli Stati Uniti a seguito dell’attacco delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) a Beirut e ha convocato una riunione di emergenza al suo ritorno in Libano. (Di lunedì 30 settembre 2024) L’agenzia distatunitenseha abbassato ildicitando come giustificazione l’intensificazione dei combattimenti traed Hezbollah e le aspettative di una guerra prolungata. L’agenzia diha abbassato il punteggio di credito dida A2 a Baa1 e mantiene un outlook negativo. È durato due ore l’incontro di Papa Francesco con 17 persone vittime di abuso da parte di membri del clero in Belgio. L’incontro è avvenuto nella Nunziatura apostolica di Bruxelles, al rientro del Papa da Lovanio dove si è recato nel pomeriggio per l’appuntamento con i docenti della Katholiek Universiteit Leuven. Il primo ministro libanese Nayib Mikati ha deciso di interrompere la sua visita negli Stati Uniti a seguito dell’attacco delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) a Beirut e ha convocato una riunione di emergenza al suo ritorno in Libano. (Strumentipolitici)

L’incontro è avvenuto nella Nunziatura apostolica di Bruxelles, al rientro del Papa da Lovanio dove si è recato nel pomeriggio per l’appuntamento con i docenti della Katholiek Universiteit Leuven. È durato due ore l’incontro di Papa Francesco con 17 persone vittime di abuso da parte di membri del ... (Strumentipolitici)

L’incontro è avvenuto nella Nunziatura apostolica di Bruxelles, al rientro del Papa da Lovanio dove si è recato nel pomeriggio per l’appuntamento con i docenti della Katholiek Universiteit Leuven. Dopo l’incontro con Donald Trump a New York, Volodymyr Zelensky si è detto “grato” per l’incontro ... (Api.follow)

Dopo l’incontro con Donald Trump a New York, Volodymyr Zelensky si è detto “grato” per l’incontro “molto produttivo” dove è stato presentato il presunto piano per la vittoria di Kiev. Il testo è stato fortemente criticato dall’opposizione e dalla società civile come un “cambiamento delle regole ... (Strumentipolitici)

Il primo ministro libanese Nayib Mikati ha deciso di interrompere la sua visita negli Stati Uniti a seguito dell’attacco delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) a Beirut e ha convocato una riunione di emergenza al suo ritorno in Libano. A pochi giorni dalle elezioni presidenziali del 6 ottobre, il ... (Api.follow)

Un computer contenente dati sensibili è stato rubato dall’ambasciata della Giordania in Francia, situata a Neuilly-sur-Seine, vicino a Parigi nella notte tra il 25 e il 26 dicembre. A pochi giorni dalle elezioni presidenziali del 6 ottobre, il Parlamento tunisino ha adottato un progetto di ... (Strumentipolitici)