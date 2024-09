Zattaglia devastata dalle frane | L’argine del Sintria ha ceduto e la strada è crollata si intervenga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Lainterrotta,del torrente mangiato dalla piena, e dopo gli allagamenti sparsi che si sono verificati i residenti di, frazione del Brisighellese nel Parco della Vena del Gesso, a metà tra il borgo dei tre colli e il territorio di Casola Valsenio, hanno timore che gli smottamenti possano cagionare altri danni, ancora più significativi e importanti. Più precisamente in via Torre Mironi, c’è una carraia, e il torrente confluisce nelpiù a valle. Le immagini sono impressionanti ma non rendono l’idea quanto il panorama che si prospetta dal vivo. Questa infatti è solo una delle numerose ferite che il dissesto idrogeologico conseguente all’alluvione ha prodotto non solo nell’indimenticabile maggio 2023 ma anche nel recente evento calamitoso di due settimane fa, che ha coinvolto anche le colline della Romagna faentina.