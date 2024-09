Sinner insieme a Totti | tifosi sconvolti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 29 settembre 2024): non finisce il botta e risposta da lontano tra i due campioni chehanno fatto qualche palleggio Qualche settimana fa, Francesco, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport. Oltre a parlare di quello che era il compito di Daniele De Rossi dentro la Roma – poi l’amico è stato esonerato – si è soffermato anche su quel palleggio a Padel fatto con Jannik(Lapresse) – Ilveggente.itScherzando, l’ex capitano della Roma, ha detto che sicuramente gli ha portato fortuna e qualcosa, da un campione come lui, gli sarà rimasto.è sempre stato così, e ha aggiunto anche che ha dato dei consiglio al tennista numero uno al mondo. “Evidente che qualcosa ha preso” ha sorriso Francesco. Una prima dichiarazione alla quale,, non aveva risposto.