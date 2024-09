Roma-Venezia come vederla oggi in tv? Canale orario e diretta streaming Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024)vederein tv, partita valida per la sesta giornata della? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. Sembra tutto apparecchiato per un’altra vittoria per ladi Ivan Juric, reduce dal successo per 3-0 contro l’Udinese e determinata a conquistare altri tre punti. Ilnon è affatto un avversario da sottovalutare, ma ha dimostrato poche settimane fa a San Siro di andare in difficoltà contro squadre di livello superiore. Non sorprende che i giallorossi partano nettamente favoriti secondo i bookies. Il fischio d’inizio allo Stadio Olimpico diè in programma alle ore 15:00 di domenica 29 settembre.E TV – La partita sarà visibile inin esclusiva su Dazn, oltre che sul relativosatellitare Zona Dazn.