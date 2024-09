Roma Termini cambia la circolazione notturna Tutti i treni e le tratte interessate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 –laferroviariadi, per via di una serie di lavori di potenziamento infrastrutturale programmati sulla stazione: le variazioni dureranno dal 30 settembre al 12 ottobre, ad eccezione di sabato 5 e domenica 6. Iinteressati sono i Regionali che operano sulle linee-Napoli,-Nettuno,-Tivoli,-Avezzano,-Cassino,-Frascati,-Ancona,-Isernia,-Vigna Clara,-Terni e-Firenze subiscono cancellazioni e/o limitazioni di percorso. Saranno attivate delle corse bus sostitutive per coprire letra Orte e(e viceversa) e tra Ciampino e(e viceversa).