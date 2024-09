Pogacar è immenso | riscrive il concetto di fuga e vince in solitaria il Mondiale di Zurigo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Il primo oro della Slovenia in undi ciclismo non poteva che arrivare dall’uomo più atteso, al termine di un’azione pionieristica di 101 chilometri. Tadejè il nuovo campione del mondo, scrivendo un altro pezzo di storia. Dopo il bronzo di un anno fa sulle strade di Glasgow, il corridore nato a Komenda indossa per la prima volta la maglia iridata. A completare il podio sono stati l’australiano Ben O’Connor e il campione 2023 Mathieu Van der Poel per l’Olanda. Quinto Remco Evenepoel. Dopo le Strade Bianche, la Liegi-Bastogne-Liegi, il Giro d’Italia e il Tour de France, questa vittoria aperrappresenta la ciliegina sulla torta su un’annata vissuta da dominatore assoluto. Lo sloveno diventa il terzo corridore a conquistare nello stesso anno maglia rosa, maglia gialla e maglia