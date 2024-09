Patto sull’IA o no? La sfida europea spiegata dall’avv Bassa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 29 settembre 2024) Negli ultimi giorni, la regolamentazione dell’intelligenza artificiale in Europa e il dibattito a essa legato hanno subito un’evoluzione significativa. E sul campo si sono delineati due approcci distinti da parte delle Big Tech, configurando una sorta di rottura del fronte comche finora aveva contraddistinto i colossi del digitale. Da un lato, l’AI Pact – a cui hanno aderito aziende come Microsoft, Google e Amazon – un accordo volontario promosso dalla Commissioneper stabilire linee guida temporanee in attesa dell’entrata in vigore dell’AI Act il 2 agosto 2026. Dall’altro, la lettera aperta firmata da Meta e altre multinazionali (tra cui Spotify, EssilorLuxottica, Exor), che esprime preoccupazioni sulla normativa in fase di definizione.