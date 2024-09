Palio la cena della vittoria dell’Onda A tavola in 1400 nel cielo otto lune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Siena, 29 settembre 2024 – Un soffio d’aria fresca accarezza iin piazza del Mercato. Legrandiche danno luce, insieme ai braccialetti antichi al Tartarugone e quelli attuali sull’altro lato, spenti. Un video squarcia il buio del saldi Malborghetto che inizia così a raccontare la sua storia. Partendo dal libro dei verbali più antico fra quelli conservati dalle Contrade che risale al 1524, per riavvolgere il nastro dei ricordi e dei Palii vinti, prendendo per mano ondaioli e ospiti. Oltredavanti al concone sormontato da un grande schermo che, con il passare delle ore, rimanda volti. Brindisi. Emozioni e sorrisi. Come quelli di chi, entrando, si è fermato per una foto ricordo davanti al banner all’ingresso che evoca il red carpet dei festival del cinema.