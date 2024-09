Nuova sfida del runner Crippa Matitone-torre di Pisa | tutta di corsa in un fiato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Da, in un’unicaa piedi lunga quattro giorni, in totale autonomia e autosufficienza. Sarà la prossima impresa di Roberto(foto), 58 anni di Olginate, giornalista per professionale e ultramaratoneta per passione. Tra una decina di giorni, martedì 10 ottobre, partirà dalla sede della Canottieri Lecco, all’ombra deldi San Nicolò, lacampanaria della basilica cittadina, alla volta delladi, dove conta di arrivare per domenica 13 ottobre, dopo un aver percorso 320 chilometri. Il percorso tracciato prevede di raggiungere il Cremonese, dopo aver seguito il corso dell’Adda, attraversando la Pianura Padana, e quindi di procedere verso il Parmense per poi affrontare il Passo della Cisa a più di mille metri di quota attraverso un antico tracciato, lambire la Liguria e puntare sulla Versilia prima del lungo tratto finale.