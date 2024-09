Martina Franca | il camion militare della seconda guerra mondiale il motocarro come nuovo fra le auto d’epoca Stamani esposizione in piazza

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di domenica 29 settembre 2024) Il veteran in valle d’Itria ha organizzato la tradizionale. Si tiene stamattina inXX Settembre. Decine le vetture dei decenni scorsi, in condizioni perfette, che erano in voga ai loro tempi, fossero berline o spider oppure utilitarie, di marche italiane o straniere. Anche lo splendido taxi degli anni Quaranta con targa Brindisi ha fatto la sua ricomparsa. Ci sono anche alcuni, con numeri di targa risalenti ad almeno settanta anni fa. Poi è arrivato unamericano, del 1941. Un pick-up, lo definiremmo oggi. Ha fatto lae l’ha vinta. Di rilievo anche ilGuzzi, cilindrata 500, tenuto straordinariamente.