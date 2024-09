Magrini | L’Italia al Mondiale non si è vista Pogacar non lascia niente a Finn va dato tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Tadejha riscritto la storia del ciclismo e della Slovenia, il primo iride per il suo paese con una delle fughe solitarie più lunghe di sempre; diventando – ancor di più – il simbolo di un’era del ciclismo che ha cambiato totalmente le coordinate di questo sport. A conclusione della prova in linea abbiamo ne abbiamo approfittato per parlarne con la voce tecnica di Eurosport, Riccardo, più che mai orgoglioso di raccontare queste grandi azioni dei ragazzi della generazione del “dopo-Covid”, quella dei nati pronti: tra gli altri Evenepoel, Van der Poel e Van Aert., di questo passo, può pensare a fine carriera di essere affiancato a Merckx come il più grande corridore della storia? Un po’ come Maradona e Pelè? “Sono due epoche differenti,può essere affiancato soltanto a se stesso.