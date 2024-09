Luna Rossa più forte della sfortuna! Grande reazione e Ineos battuta di 4? | 2-2!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024)ha reagito di rabbia allae ha sconfittoBritannia nella gara-4finaleLouis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. I ragazzi dello skipper Max Sirena si sono fatti forza dopo quanto era successo a inizio pomeriggio: una stecca nella parte superioreranda (la vela posteriore) si era rotta bucando la tela e si era resa necessaria la sostituzione, proprio in un frangente in cui il vento era rientrato nei parametri previsti dal regolamento (sotto i 21,5 nodi) dopo una serie di rinvii per brezza troppo sostenuta.