Luna Rossa parla anche senese Marco Benini fa parte del team | è ’mago’ dell’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Siena, 29 settembre 2024 – “Quella del 2024 sarà la sua prima Coppa America”, annuncia il portale diriferendosi a. La barca delitaliano che vola sull’acqua e punta alla finalissima con New Zealandinfatti. Non solo perché la moglie dello skipper Max Sirena, Tatiana Del Giovane, è nata nella città del Palio, il suo cuore batte per il Nicchio e la madre vive a San Rocco, come ha raccontato a La Nazione. Maper l’apnenza aldi eccellenze di un giovaneappunto. “Si è laureato all’Università con un master in Matematica applicata e una tesi sugli approcci di deep learning all’elaborazione di dati strutturati – così lo presenta–; attualmente lavora come analista di performance-dati e sviluppo intelligenza