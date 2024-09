Le Iene il caso Sinner | l’antidoping ha usato due pesi e due misure? | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 29 settembre 2024) A Lesi parla delrisultato positivo al Clostebol, una sostanza considerata dopante. Il campione è stato assolto, ma la WADA ha presentato ricorso. Perchè? Le, ildoping di JannikA Lesi è parlato deldoping che ha coinvolto la scorsa estate Jannik, il campione di tennis altoatesino. Dopo il trionfo agli US Open,è risultato positivo al Clostebol, una sostanza considerata dopante. Il campione di tennis ha dimostrato di essere entrato in contatto con quella sostanza in modo accidentale dopo alcuni massaggi terapeutici.è stato assolto, ma la sua mancata squalifica per doping ha avuto una risonanza mondiale. A distanza di mesi la WADA, la World Anti-Doping Agency, la fondazione che si occupa di coordinare la lotta contro il doping nello sport, ha deciso di presentare ricorso.