Inter-Stella Rossa voglia di rivalsa per i serbi La probabile formazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Simone Inzaghi giocherà con la classicaper l’. Laarriverà a Milano per la seconda giornata di Champions League con ladi recuperare i punti persi contro il Benfica. AVVERSARI – La, alla guida nel campionato serbo, sfiderà l’nella seconda giornata di Champions League. Iarrivano a Milano nel massimo della condizione e vorranno provare a fare punti dopo la sconfitta nel primo match contro il Benfica. Vladan Milojevic si affiderà al classico con Glazer in porta, poi difesa a quattro composta da Djiga e Spajic al centro del quartetto, poi Seol e Rodic sugli esterni. A centrocampo invece, sicuro di un posto l’ex Milan Krunic. Insieme a lui Elsnik e Silas. In attacco invece potrebbe toccare a Radonjic che conosce la Serie A dopo la militanza nel Torino. Insieme a lui Milojevic si affiderà a Bruno Duarte e Olayinka.