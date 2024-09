Il coach della Seduzione E il tuo lui o la tua lei tornerà

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 29 settembre 2024) Ti ha lasciato? Avete litigato e non ti richiama? Niente paura, asciuga quegli occhioni tristi e chiama un vero professionista dell’amore, colui che ti insegnerà tutte le tecniche per riconquistare il tuo lui o la tua lei: il. Basta con i pianti e i rimorsi. È ora di smettere di trascinarsi per casa controllando continuamente il telefono. E togliti quelle pantofole di spugna, sù coraggio: puoi risalire la china grazie al tuodi. Passo dopo passo, lui ti affiancherà, ti seguirà e ti darà tutte le dritte necessarie per ottenere il meglio dalla tua voglia di riconquista. È sufficiente cercare in rete: ci sono vere accademie e corsi diing dionline, con un unico obiettivo: trasformarti fino a quando non sarai più la stessa persona di oggi, ma sarai esattamente ciò che desidera il tuo lui o la tua lei.